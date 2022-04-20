Кишинёв, 20 апреля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Молдавия будет приобретать газ на европейском рынке в случае прекращения поставок природного газа из России. Об этом 20 апреля заявил на брифинге министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

Он сообщил, что молдавская сторона, скорее всего, не выполнит к 1 мая обязательство провести аудит многолетнего долга и представить график его погашения. В Газпроме не ответили на просьбу Кишинёва отсрочить эту процедуру.

«Мы так и не получили ответ. Мы подготовились к любому сценарию и обеспечили альтернативу, чтобы люди не пострадали», — сказал Спыну.

Министр сообщил, что ведётся оценка международных поставщиков газа. Семь компаний заявили о готовности поставлять голубое топливо в Молдавию. В республике есть запас газа в объёме 24 млн кубометров. Этого хватит на покрытие примерно половины спроса.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что в регионе не получится найти более дешёвого газа, чем в России.

Напомним, по контракту между Газпромом и «Молдовагаз», молдавская сторона обязалась провести до 1 мая аудит многолетнего долга перед российской стороной. По расчётам Газпрома, Молдавия должна выплатить более $700 млн. В Кишинёве не согласны, но не могут найти аудитора, так как все отказываются из-за антироссийских санкций.