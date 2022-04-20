Самара, 20 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Бывшего сотрудника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков в Самарской области. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, зимой 2021 года фигурант уголовного дела через мессенджер вступил в преступный сговор с ранее незнакомыми ему лицами.

В материалах дела указано, что обвиняемый получал сведения о месте расположения тайника с наркотиками, а также информацию об их количестве и инструкции по их фасовке и упаковке, после этого он выступал в качестве сбытчика наркотиков посредством «тайниковых закладок».

«За совершение указанных противоправных действий бывший сотрудник ФКУ УК УФСИН России по Самарской области должен был получить незаконное соответствующее денежное вознаграждение в виде части средств, полученных от реализации», — сообщает пресс-служба.

Следователи считают, что фигурант уголовного дела обратился к знакомой ему женщине и предложил ей фасовать и хранить наркотики до их сбыта (для этого заранее были закуплены весы, перчатки и полимерные пакеты).

По версии следствия, весной прошлого года обвиняемый через сеть интернет купил наркотики общей массой свыше трех килограмм, подозреваемая женщина расфасовала их.

В материалах дела указано, что фигурант уголовного дела разместил наркотические средства в десять тайников-закладок в г. Самаре.

«Довести свой преступный умысел до конца обвиняемый не смог, так как был задержан сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что по данным фактам в отношении бывшего заместителя начальника отдела тылового обеспечения управления по конвоированию регионального УФСИН и его знакомой было возбуждено уголовное дело.

«Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных ОСБ УФСИН России по Самарской области и УНК ГУ МВД России по Самарской области», — сообщает пресс-служба.

Материалы дела в ближайшее время передадут в суд, где они будут рассмотрены по существу.