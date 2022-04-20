Будапешт, 20 апреля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Очередную партию ядерного топлива для атомной электростанции (АЭС) «Пакш» доставила в Венгрию самолетом в обход украинской территории Россия. Об этом 20 апреля сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в видеообращении на своей странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

rosatom.ru Загрузка ядерного топлива в реактор энергоблока

«Это уже вторая партия топлива для АЭС «Пакш», доставленная в Венгрию самолетом», — сказал Сийярто.

Кроме того, глава МИД Венгрии отметил, что ранее ядерное топливо доставлялось из России через Украину по железной дороге, однако в этот раз для этого был использован альтернативный маршрут. При этом он уточнил, что ядерное топливо было привезено из России через воздушное пространство Белоруссии, Польши и Словакии.

Также Сийярто пояснил, что воздушное пространство Евросоюза закрыто для авиаперевозчиков из России, но «ядерная энергетика освобождена от санкций» и потому для доставки ядерного топлива в Венгрию было сделано исключение.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерские власти не будут поддерживать введение санкций против поставок российских нефти и газа.