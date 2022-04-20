Краснодар, , 11:56 — REGNUM В ковид-стационары Краснодарского края поступили 128 человек, данные за сутки опубликованы 20 апреля на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 19 апреля, сообщалось о 90 госпитализированных с ковидом кубанцев.

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За сутки в Краснодарском крае выявили 308 случаев коронавируса, это сразу на 252 случая больше, чем было зарегистрировано накануне. Как уточнили в региональном оперативном штабе, за сутки в Краснодаре выявили 93 новых случая заражения коронавирусом, 24 случая в Геленджике, 19 в Новороссийске и 18 в Сочи.

Амбулаторное лечение продолжают 3 896 пациентов, в ковид-стационарах остаются 1 049 человек, в тяжелом состоянии на ИВЛ 46 человек, на ЭКМО – один пациент.

Всего с начала пандемии на территории Краснодарского края подтверждено 256 547 случаев заражения коронавирусом, выздоровели после COVID-19 243 658 человек, скончались 10 809 пациентов.