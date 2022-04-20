Тбилиси, , 12:51 — REGNUM Североатлантическому альянсу необходимо усилить кибербезопасность Грузии на фоне спецоперации России на Украине. Об этом заместитель помощника генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявил 20 апреля в эфире грузинского телеканала Imedi.

Грузия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он отметил, что прибыл в страну для рассмотрения новых предложений и инициатив с правительством и парламентом Грузии. Также запланированы встречи в министерстве обороны и МИД.

Спецоперация России на Украине показала, что «необходимо усилить возможности Грузии по кибербезопасности», сказал Аппатурай.

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