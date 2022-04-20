Иркутск, , 11:55 — REGNUM Кадровые изменения произошли в руководстве Иркутской областью. Как сообщает 20 апреля телеграм-канал правительства региона, на должность руководителя областной Службы архитектуры назначена Александра Борисова.

На должность руководителя областной Службы архитектуры назначена Александра Борисова Правительство Приангарья

Из биографии известно, что родилась она в 1987 году в Иркутске. Получила три высших образования по специальностям «Картография», «Градостроительство» и «Строительство».

С 2015-го по 2022-й занимала должность начальника управления архитектуры и градостроительства – главного архитектора администрации Иркутского района.

К своим обязанностям главный архитектор региона приступила с 18 апреля.

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