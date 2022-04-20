Иркутск, 20 апреля 2022, 11:55 — REGNUM Кадровые изменения произошли в руководстве Иркутской областью. Как сообщает 20 апреля телеграм-канал правительства региона, на должность руководителя областной Службы архитектуры назначена Александра Борисова.

На должность руководителя областной Службы архитектуры назначена Александра Борисова
На должность руководителя областной Службы архитектуры назначена Александра Борисова
Правительство Приангарья

Из биографии известно, что родилась она в 1987 году в Иркутске. Получила три высших образования по специальностям «Картография», «Градостроительство» и «Строительство».

С 2015-го по 2022-й занимала должность начальника управления архитектуры и градостроительства – главного архитектора администрации Иркутского района.

К своим обязанностям главный архитектор региона приступила с 18 апреля.

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