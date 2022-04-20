Тюмень, , 11:54 — REGNUM В Тюменской области шествие «Бессмертного полка» состоится как в традиционном формате, так и в онлайн-формате, который практиковался два последних ковидных года. Об этом сообщает сопредседатель центрального штаба «Бессмертный полк России», автор идеи акции Геннадий Иванов.

Геннадий Кириллович Иванов — автор идеи «Бессмертного полка» Сайт «Бессмертного полка России»

«Портреты победителей должны нас сопровождать в День Победы повсюду», — заявил Геннадий Иванов.

Автор «Бессмертного полка» обращается к жителям Тюменской области с призывом объединиться и проехать на машинах с портретами ветеранов по улицам городов, сёл, деревень региона с «Бессмертным автополком».

В горадминистрации Тюмени сообщают, что распечатать фотографии героев можно будет бесплатно в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре пилотажная женская группа «Барсы» вновь проведёт воздушное шествие «Бессмертного полка» под облаками.

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