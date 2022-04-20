Челябинск, 20 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Бывший глава Рождественского сельского поселения в Челябинской области заподозрен в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает 20 апреля областное управление СКР.

Godekan.com Уголовное дело

По имеющимся у следователей данным, в 2014 году он выдал некоторым гражданам фиктивные выписки из похозяйственной книги о якобы наличии у них прав пользования четырьмя участками земли. А затем эти граждане зарегистрировали права собственности на эту землю.

Теперь по этому факту возбуждено уголовное дело. Его оперативное сопровождение осуществляют сотрудники полиции и ФСБ. Проверяется причастность подозреваемого к совершению подобных преступных эпизодов. Также инициирован вопрос о признании ранее выданных фиктивных выписок недействительными и о возврате земли в муниципальную собственность.