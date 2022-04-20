Бухарест, 20 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В уезде Сибиу на северо-западе Румынии зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Об этом 20 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Uv.volgograd.ru Чума свиней

По предварительным данным, признаки эпидемиологического заболевания отмечены на крупной частной ферме, где содержатся сотни животных. При этом АЧС обнаружена у 14 из них.

Согласно официальной информации, распоряжением Национального центра по контролю над инфекционными болезнями Румынии в районе указанной фермы установлена санитарная зона радиусом 3 км.

Все животные на предприятии умерщвлены.