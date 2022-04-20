Москва, , 11:52 — REGNUM В Китае сохраняются риски оттока капитала и нестабильности курса национальной валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил профессор ВШЭ Сергей Цыплаков, отвечая на вопрос о том, какие риски угрожают китайской экономике в 2022 году.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прежде всего это медленное восстановление потребления, — сказал Цыплаков. — После первого удара коронавируса в начале 2020 года потребление оставалось ахиллесовой пятой китайской экономики. Восстановление и увеличение потребления напрямую связано с уровнем доходов и размерами налогов. Во-вторых, неопределенность ситуации с экспортом. В прошлом году экспорт в значительной мере вытащил на себе китайскую экономику. Как будет обстоять дело в 2022 году, пока неизвестно. В-третьих, сохраняется напряженность со снабжением энергетическим сырьем. В- четвертых, вспышки коронавируса осложнили и без того непростое положение малых и средних предприятий частного сектора, которые обеспечивают занятость в городах. В-пятых, сохраняется большое количество рисков в финансовой сфере, часть из которых имеет скрытый характер. Эти риски существуют как на корпоративном уровне, так и на уровне местных правительств. А смягчение кредитно-денежной политики может еще сильнее повысить уровень долговой нагрузки на китайскую экономику».

Кроме того, Цыплаков обратил внимание еще на два крупных риска – внешних.

«Во-первых, эскалация ситуации на Украине с непредсказуемыми последствиями для экономик стран Европы, да и всей мировой экономики и торговли. Во-вторых, поворот ФРС США к нормализации денежной политики и повышению ставок. Получается, что политика ФРС и китайских финансовых регуляторов как бы расходится на контркурсах. Для Китая здесь существуют риски оттока капитала и нестабильности курса национальной валюты», — подытожил профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыплаков рассказал, как будет расти экономика Китая в 2022 году.

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