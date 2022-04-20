Пенза, , 11:50 — REGNUM В Пензенской области за последние сутки выявили 138 случаев заражения коронавирусом, выписали 187 человек. В больницы доставили 45 ковид-пациентов, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

По состоянию на 20 апреля общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 183 309 случаев. Выздоровели за все время 176 557 пациентов, скончались 5735 человек, из них восемь — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе пункты вакцинации подростков от коронавируса развернуты в восьми детских поликлиниках.

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