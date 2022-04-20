Москва, 20 апреля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили развитие отношений двух стран и интенсивность диалога.

Alexanyan Флаги Армении и России

«Ваш визит в Государственную думу однозначно скажется на развитии отношений между нашими парламентами», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Премьер-министр Армении со своей стороны отметил, что такое общение дает новый импульс отношениям двух стран. Он также заверил, что будет поддерживать работу Межпарламентской комиссии между Государственной думой РФ и Национальным собранием Армении.

Володин со своей стороны предложил провести заседание ПА ОДКБ в Армении, чтобы обсудить вопросы текущей повестки.

Кроме того, он пригласил Пашиняна в ходе следующего визита выступить перед депутатами Госдумы на пленарном заседании.

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