Кабул, 20 апреля 2022, 11:48 — REGNUM Взрыв возле полицейского пункта произошёл во втором районе безопасности в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает 20 апреля агентство Aamaj News.
По данным агентства, возле пункта полиции подорвали автомобиль. Он принадлежал сторонникам радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в руках которого с середины августа 2021 года находится власть в Афганистане.
По предварительной информации, несколько человек были ранены в результате взрыва.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в Кабуле произошли взрывы, жертвами которых только в одной из школ стали 22 человека.
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