Кабул, 20 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Взрыв возле полицейского пункта произошёл во втором районе безопасности в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает 20 апреля агентство Aamaj News.

(сс) Masoud Akbari Кабул

По данным агентства, возле пункта полиции подорвали автомобиль. Он принадлежал сторонникам радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в руках которого с середины августа 2021 года находится власть в Афганистане.

По предварительной информации, несколько человек были ранены в результате взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в Кабуле произошли взрывы, жертвами которых только в одной из школ стали 22 человека.

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