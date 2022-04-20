Махачкала, , 11:48 — REGNUM В Дагестане в 2021 году был отмечен существенный рост показателя оказанных санаторно-курортных услуг. По сравнению с 2020 годом объем оказанных туристам услуг превысил 2,5 раза. Туристическая отрасль становится одним из флагманов экономики республики. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов. Он предположил, что в текущем году Дагестан ждет туристический бум.

Туризм Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Реальный потенциал туризма: объем услуг за 2021 год вырос на 76%, а объем санаторно-курортных услуг — на 147%. <…> В этом году в Дагестане ожидается туристический бум», — сообщил глава региона 19 апреля на совещании по развитию туризма

При этом, как подчеркнул Меликов, рост турпотока показал недостатки в туристической отрасли, в том числе недостаточное число объектов туристической инфраструктуры, в том числе гостиниц, предприятий общепита, дорог к достопримечательностям. Меликов дал поручение главам муниципалитетов взять под личный контроль обеспечение комфортных условий пребывания туристов в республике.

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