Москва, , 11:48 — REGNUM Если в январе и феврале 2022 года экономика Китая показала неплохие результаты, то в марте обстановка резко ухудшилась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил профессор ВШЭ Сергей Цыплаков.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Темпы роста экономики Китая начали снижаться еще во втором полугодии 2021 года. В IV квартале темп прироста ВВП снизился до 4%, — сказал Цыплаков. — В декабре прошлого года Центральное экономическое совещание констатировало, что экономика столкнулась с сильным давлением в трех областях – сокращение спроса, удар по снабжению, ослабление ожиданий, а внешние условия, в которых находится Китай, становятся все более сложными и неопределенными. При подготовке макроэкономического прогноза на 2022 год в Китае исходили из того, что показатели экономического роста в I и II кварталах будут относительно низкими, но во втором полугодии ситуация должна выправиться. На сессии ВСНП в марте годовой показатель прироста ВВП был определен на уровне «около 5,5%». В то же время руководство понимало, и премьер Ли Кэцян прямо сказал об этом, что достижение утвержденного ориентира экономического роста возможно «только ценой огромных и тяжелых усилий».

На практике, как пояснил профессор, всё вышло еще сложнее, чем планировалось.

«Если в январе и феврале экономика показала неплохие результаты, то в марте обстановка резко ухудшилась. Вмешался коронавирус, — сказал Цыплаков. — В условиях общего ужесточения карантинных мер под ударом оказались многие важные отрасли, прежде всего сфера услуг, было затруднено функционирование отраслевых и логистических цепочек снабжения. Дополнительные сложности возникли также из-за резкого роста цен на энергоносители, металлы, продовольственные товары, обусловленного нарастанием геополитической напряженности в мире. Объемы потребления в годовом исчислении уменьшились на 3,5%, снизились приросты инвестиций в основной капитал и динамика промышленного производства, возросла степень охлаждения рынка недвижимости, вырос уровень зарегистрированной безработицы в городах. В апреле давление коронавирусной волны сохранялось: Шанхай с населением в 25 млн человек уже три недели находится в условиях локдауна».

Цыплаков констатировал, что локдаунами различной степени жесткости затронуто 70 из 100 крупнейших городов Китая.

«Таким образом, можно говорить о том, что давление на экономический рост во II квартале нынешнего года, скорее всего, сохранится», — подытожил профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, китайская экономика продолжает замедляться, но медленнее, чем предполагалось.

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