Краснодар, 20 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Около полутора тысячи человек остались без электроснабжения в Краснодаре 20 апреля, об этом сообщается в телеграм-канале единой дежурно-диспетчерской службы города.

Rosseti.ru Ремонт электросетей

Как уточняется, в 11:20 на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» от диспетчера филиала АО «НЭСК-Электросети» «Краснодарэлектросеть поступило сообщение об аварийном отключении электроэнергии.

В зону отключения попали улицы Головатого, Северная, Рылеева, Котовского, Бабушкина, Новомарьинский проезд, Тургенева, Фрунзе, Чкалова, Севастопольская. По предварительным данным, без света остались около полутора тысячи человек.

Отключено восемь трансформаторных станций, причины аварии устанавливаются. Восстановить подачу электричества обещают в течение четырёх-пяти часов.