Париж, 20 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что государство продолжит оказывать Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь. Об этом глава французского государства написал в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

«Посредством видеоконференции с нашими партнерами мы подтвердили единство и решимость действовать. Мы продолжим наращивать нашу финансовую, военную и гуманитарную помощь в поддержку украинских мужчин и женщин», — написал президент Франции в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция выразила готовность поддерживать Украину «всеми возможными способами».

Подробнее в материале: Франция готова поддерживать Украину «всеми возможными способами»

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