Новосибирск, 20 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил незамедлительно провести проверку после жалоб на сбои в вывозе твердых коммунальных отходов в Новосибирске. Уже зафиксированы нарушения в Центральном и Железнодорожном районах, сообщили в правительстве региона.

Tiia Monto Мусоровоз

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Дениса Архипова, сотрудники проектной дирекции МинЖКХ и энергетики сегодня, 20 апреля, осуществляют выездные мероприятия в правобережной части города для контроля качества оказания услуги по вывозу ТКО. По всем проблемным адресам направлена информация региональному оператору — для немедленного устранения нарушений.

По данным регоператора, сейчас принимаются меры для укомплектования экипажей водителей мусоровозов и операторов разгрузочно-погрузочной установки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, новосибирский региональный оператор по ТКО «Экология-Новосибирск» опроверг информацию о проблемах с выплатой заработной платы водителям мусоровозов в «ЭкоТранс-Н».

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