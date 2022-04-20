Кострома, , 13:14 — REGNUM 20 апреля в Костроме пройдёт первое заседание Новой Общественной палаты, созданной в качестве альтернативы официальной палате партией «Новые люди». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Предвыборная реклама партии в Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM

В состав структуры вошли 30 человек, в том числе основательница женского бизнес-сообщества Татьяна Жукова, активист, занимающийся проблемами экологии под псевдонимом «Мусорщик Кострома», заместитель председателя молодёжной организации инвалидов «Белый дельфин» Светлана Шишкина, координатор проекта «Добрый пластик» в благотворительном фонде «География Добра» Юлия Михайлова.

На заседании выберут председателя и заместителей структуры, сформируют комитеты. Главой «новой ОП» может стать заместитель руководителя регионального отделения партии Екатерина Калашникова.

Напомним, ранее руководитель костромских «Новых людей» Дмитрий Федин говорил, что официальная ОП «дискредитировала себя, стала далека от реальной жизни и людей». Главной задачей альтернативного органа станет «консолидация сил активных общественников для решения городских проблем».

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