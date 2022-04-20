Обнинск, Калужская область, 20 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Обнинске суд оштрафовал на 480 тыс. рублей 71-летнюю председательницу Калужского регионального общественного движения «За права человека» Татьяну Котляр, которая была признана виновной в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, сообщает 20 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Т. Котляр Калужская правозащитница Татьяна Котляр

По информации областной прокуратуры установлено, что Котляр с мая по июль 2020 года, являясь гражданкой России, фиктивно постановила на учёт более 40 иностранных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении Котляр неоднократно возбуждались уголовные дела за фиктивную регистрацию мигрантов. В апреле 2019 года правозащитнице было предъявлено обвинение по 292 эпизодам фиктивных регистраций иностранных граждан, но судебным актом мирового судьи Котляр освободили от уголовного преследования.