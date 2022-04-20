Томск, 20 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Томской области за сутки выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом, 38 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 128 936.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 126 301 человек, в том числе 191 за сутки. Жертвами коронавируса стали 812 человек.