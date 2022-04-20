Москва, 20 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Министерство обороны России 20 апреля опубликовало данные о потерях нацгвардии Украины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

«Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих четвёртой бригады оперативного назначения НГУ (в/ч 3018)», — рассказали в министерстве.

К информации прикреплены поимённые списки потерь, полученные, как уточняется, из реальных украинских документов.

В Минобороны добавили, что имеющиеся в распоряжении документы свидетельствуют также о большом количестве дезертировавших, раненых и пропавших без вести.