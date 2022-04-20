Саратов, 20 апреля 2022, 11:45 — REGNUM В Саратовской области выявили за последние сутки 236 случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 71 пациента, выписали по выздоровлении 321 человека. Об этом 20 апреля сообщает региональный оперативный штаб.
С начала пандемии зарегистрировано 247 076 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 238 763 человека.
На стационарном лечении находятся 545 пациентов, на амбулаторном — 2074.
От COVID-19 в регионе скончались 5917 человек, из них четверо — за сутки.
Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области тестирование населения на COVID-19 проводят на базе 25 лабораторий.
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