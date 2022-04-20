Саратов, 20 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Саратовской области выявили за последние сутки 236 случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 71 пациента, выписали по выздоровлении 321 человека. Об этом 20 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на коронавирус

С начала пандемии зарегистрировано 247 076 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 238 763 человека.

На стационарном лечении находятся 545 пациентов, на амбулаторном — 2074.

От COVID-19 в регионе скончались 5917 человек, из них четверо — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области тестирование населения на COVID-19 проводят на базе 25 лабораторий.

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