Финикс , США, 20 апреля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Финикс Санз» во втором матче серии ¼ финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 125:114.

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Самым результативным игроком матча стал защитник «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, на счету которого дабл-дабл из 37 очков и 11 подборов. В составе «Финикса» защитник Девин Букер набрал 31 очко.

Таким образом, «Нью-Орлеан» сравнял счёт в серии – 1:1. Следующий матч пройдёт 23 апреля.

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