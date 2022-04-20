Красноярск, , 11:44 — REGNUM Новый сквер создадут в Красноярске, сообщили ИА REGNUM 20 апреля в мэрии города.

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Строительство нового сквера началось в микрорайоне Пашенном. В 2021 году красноярцы поддержали проект нового общественного пространства при голосовании за объекты благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Участок площадью 1,7 га ограничен улицами Полтавская, Семафорная и Судостроительная. Ранее здесь стояли аварийные деревянные жилые дома. Ветхую застройку снесли, территорию расчистили от строительного мусора.

В сквере появятся детские игровые площадки, спорткомплекс, кольцевые дорожки для велосипедистов и роллеров и так далее. Проектировщики продумали эффективную систему освещения и видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, в дагестанском городе Дербенте реализуют несколько масштабных проектов в рамках программы комплексного развития города.

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