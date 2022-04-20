Воронеж, 20 апреля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Автоавария с участием дорожного катка произошла в Воронеже в ночь на 20 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области На месте аварии

Авария произошла около 00:25 у дома № 43 «А» по Ленинскому проспекту. Предварительно установлено, что 65-летний водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь по Ленинскому проспекту со стороны улицы Брусилова в направлении улицы Лебедева, столкнулся с двигавшимся попутно дорожным катком.

Водитель легкового автомобиля травм скончался по пути в больницу. Его пассажирка госпитализирована. По факту аварии проводится проверка.