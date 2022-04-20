Мемфис, США, 20 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. «Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Миннесота Тимбервулвз» во втором матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 124:96.

(сс)GDJ Баскетбольный мяч

Самым результативным игроком матча стал защитник «Мемфиса» Джа Морант, на счету которого дабл-дабл из 23 очков и 10 результативных передач. В составе «Миннесоты» форвард Энтони Эдвардс набрал 20 очков.

Таким образом, «Мемфис» сравнял счёт в серии – 1:1. Следующий матч пройдёт 22 апреля.

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