София, , 11:40 — REGNUM Делегация политических деятелей и церковных иерархов Болгарии не планирует принимать участия в мероприятиях по схождению Благодатного огня в Иерусалиме в преддверии православной Пасхи. Об этом 20 апреля сообщает Болгарское национальное радио.

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По некоторым данным, подобное решение было принято из соображений экономии.

«Деньги, которые планировалось истратить на отправку в Иерусалим болгарского правительственного самолета, можно использовать для других целей внутри нашей страны», — заявил один из членов указанной делегации, митрополит Варненский и Великопреславский Болгарской православной церкви Иоанн.

Напомним, болгарские политики и представители церкви ежегодно принимают активное участие в соответствующем служении в Иерусалиме. Ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о намерении предоставить для соответствующего путешествия пассажирский лайнер из авиапарка Совета министров страны.