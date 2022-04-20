Астана, 20 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Находящийся в Новороссийске морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), возможно, на следующей неделе будет восстановлен для работы на полную мощность. Об этом 20 апреля сообщил журналистам глава минэнерго Казахстана Болат Акчулаков.

Admnvrsk.ru Новороссийск

Всего на терминале три выносных причальных устройства (ВПУ), из которых два повреждены. Одно скоро восстановят, но и двух ВПУ достаточно для работы терминала на полную мощность.

«Там всегда работали два ВПУ, одно было в резерве. Поэтому двух достаточно — это 100% мощности», — сказал Акчулаков.

По его словам, до конца года КТК постарается выполнить запланированный на год план перекачки нефти, несмотря на простой во время ремонта.

Напомним, терминал КТК в Новороссийске в конце марта повредился во время сильного шторма. Ранее предполагалось, что на ремонт из-за антироссийских санкций может уйти до двух месяцев.