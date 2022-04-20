Москва, , 11:38 — REGNUM С 1 мая школьники, студенты аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры смогут приобретать проездные билеты на социальную карту москвича сроком 30 или 90 дней. Об этом 20 апреля сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Станция метро «Воронцовская». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На данный момент соцкарта москвича позволяет приобретать билет, который действует до конца календарного месяца, независимо от даты покупки. По новым же правилам проездной будет работать в течение 30 или 90 дней. Записать абонемент на карту москвича можно будет в любой день.

«С 1 мая пассажиры, проходящие обучение, смогут приобретать проездные билеты в любой день месяца и пользоваться ими в течение 30 или 90 дней с момента покупки. Очереди в кассах первого числа месяца сократятся на четверть», — сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

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