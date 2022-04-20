Москва, 20 апреля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. С 1 мая школьники, студенты аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры смогут приобретать проездные билеты на социальную карту москвича сроком 30 или 90 дней. Об этом 20 апреля сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Воронцовская». БКЛ. Москва

На данный момент соцкарта москвича позволяет приобретать билет, который действует до конца календарного месяца, независимо от даты покупки. По новым же правилам проездной будет работать в течение 30 или 90 дней. Записать абонемент на карту москвича можно будет в любой день.

«С 1 мая пассажиры, проходящие обучение, смогут приобретать проездные билеты в любой день месяца и пользоваться ими в течение 30 или 90 дней с момента покупки. Очереди в кассах первого числа месяца сократятся на четверть», — сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.