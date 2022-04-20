Москва, 20 апреля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В России выросло число компаний, пользующихся услугами самозанятых граждан – с 17% в 2021 году до 19%; в 2022 году. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob. ru.

Александр Погожев ИА REGNUM За работой

Чаще всего самозанятых привлекают малые предприятия численностью персонала до 100 человек (23%), реже крупные компании (15%). Основная причина – экономия средств, за самозанятого не нужно платить налоги и взносы.

Больше всего самозанятых начитывается в сфере строительства (30%), транспорта (29%) и услуг (26%). В банковской сфере самозанятых привлекают гораздо реже (12%).

Опрос проведён 1–18 апреля 2022 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 390 населенных пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве количество самозанятых превысило 800 тыс. человек.

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