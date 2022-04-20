Донецк, , 11:38 — REGNUM Вооруженные украинские формирования произвели обстрел Петровского района Донецка с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 20 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 11:17 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывшему ведущему телепрограммы о путешествиях «Орёл и Решка» Антону Птушкину запретили въезд в Россию.