Москва, 20 апреля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Ситуация в украинском города Буча является провокацией Запада. Об этом заявили в посольстве Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Москве.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг КНДР

В посольстве считают, что Запад организовал провокацию в Буче с целью очернить Россию и установить вокруг неё изоляцию.

«Событие массового убийства в городе Буча четко показывает, что США и Запад неразборчивы в подлых способах для того, чтобы достичь своей нечистой цели — очернить имидж России и изолировать в международном отношении», — приводит ТАСС заявление посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что провести международное расследование в рамках МУС событий в Буче будет затруднительно.