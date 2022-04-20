Казань, 20 апреля 2022, 11:42 — REGNUM Повысить стоимость проезда в общественном транспорте города Казани до 36 рублей планируют перевозчики. Региональный Госкомитет по тарифам подготовил постановление, согласно которому транспортники вправе повысить стоимость проезда.

Автобус. Казань
Автобус. Казань
Д. Сагдеев

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Постановление от 19 апреля направлено на регистрацию в министерство юстиции РТ. Через 10 дней после официального опубликования документ вступит в силу.

Так, поездка в общественном транспорте Казани за наличный расчет подорожает на 1 рубль и составит 36 рублей. При оплате транспортной картой и безналичном расчете проезд обойдется в 31 рубль. Оплата в 23 рубля предусмотрена при предоставлении билетов длительного пользования на 100 и более поездок.

Как отмечают в Госкомитете РТ по тарифам, увеличение обусловлено инфляцией, ростом цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, энергоносители, шины и запасные части, а также необходимостью обновления подвижного состава.

Ранее ИА REGNUM сообщало, казанские перевозчики планировали летом выйти с предложением в Госкомитет РТ по тарифам об увеличении стоимости проезда в наземном городском транспорте.

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