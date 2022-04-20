Майами, США, , 11:35 — REGNUM «Майами Хит» одержал победу над «Атланта Хоукс» во втором матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 115:105.

Джимми Батлер (сс) shinya

Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Джимми Батлер, на счету которого 45 очков. В составе «Атланты» разыгрывающий Трей Янг набрал 25 очков.

Таким образом, «Майами» ведёт в серии со счётом 2:0. Следующий матч пройдёт 23 апреля.

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