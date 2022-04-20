Джакарта, 20 апреля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Посол России в Индонезии Людмила Воробьева в интервью индонезийским СМИ рассказала о ситуации вокруг Украины, сообщает российское посольство через Telegram-канал.

Chris Woodrich Российское посольство. Джакарта

«Мы понимаем, к сожалению, что Украину используют как инструмент», — заявила Людмила Воробьева.

Посол России в Индонезии По сути, наши солдаты фактически пытаются спасти мирное население. Всякий раз, когда наши вооруженные силы приезжают, они привозят гуманитарную помощь. Приносят воду и еду. Они проложили путь для гуманитарной помощи, даже эвакуируя мирных жителей. Сейчас у нас около миллиона беженцев. Мы принимаем людей с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос, проведенный SMRC, показывает, что жителям Индонезии нравится Россия.

Читайте также: Жители Индонезии поставили Россию на третье место среди любимых стран