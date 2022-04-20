Санкт-Петербург, 20 апреля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали шесть фигурантов уголовного дела о нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщили в пресс-службе СКР.

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«В ходе расследования 19 апреля во взаимодействии с ФСБ России, УФСБ России по Республике Татарстан и УФСБ России по Санкт-Петербургу при поддержке МВД России и Росгвардии задержаны в Санкт-Петербурге и Республике Татарстан еще шесть членов банды Басаева, причастных к нападению», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, нападение произошло 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни со стороны объединенной вооруженной банды под руководством Басаева и Хаттаба.

Как сообщало ИА REGNUM, банда боевиков численностью более 2,5 тыс. человек 29 февраля совершила вооруженное нападение на военнослужащих в районе населенного пункта Улус-Керт в Шатойском районе Чечни. Во время двухдневного отражения атаки боевиков погибли 84 десантника 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, четверо военных получили ранения.