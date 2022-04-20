В Петербурге и Татарии задержали еще шесть членов банды Басаева
Санкт-Петербург, 20 апреля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали шесть фигурантов уголовного дела о нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщили в пресс-службе СКР.
По данным следствия, нападение произошло 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни со стороны объединенной вооруженной банды под руководством Басаева и Хаттаба.
Как сообщало ИА REGNUM, банда боевиков численностью более 2,5 тыс. человек 29 февраля совершила вооруженное нападение на военнослужащих в районе населенного пункта Улус-Керт в Шатойском районе Чечни. Во время двухдневного отражения атаки боевиков погибли 84 десантника 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, четверо военных получили ранения.