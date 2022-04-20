Москва, , 11:32 — REGNUM Несмотря на противоречивый новостной фон, фондовые рынки все же нашли повод для отскока после вялого и преимущественно негативного старта новой недели 18 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Фондовый рынок

«Индексы Уолл-стрит накануне реализовали восстановление во главе с волатильным Nasdaq Composite, который подскочил на 2,15%, тогда как S& P 500 и Dow Jones, которые подросли в среднем на 1,5%.

Среди отдельных акций следует выделить бумаги Netflix, которые обвалились на 26% после закрытия, потеряв порядка 40 млрд долларов рыночной капитализации.

Распродажи спровоцировал квартальный отчет, отразивший сокращение числа подписчиков сервиса на 200 тыс. (700 тыс. из которых пришлось на российский сегмент) при прогнозе роста на 2,5 млн. Более того, компания прогнозирует, что по итогам второго квартала потеряет еще около 2 млн подписчиков.

А вот акции IBM, которые 19 апреля подорожали почти на 2,5%, укрепились более чем на 3% после закрытия рынков, отыгрывая сильную квартальную отчетность, которая превзошла прогнозы по большинству параметров, включая чистую операционную прибыль, которая подскочила на 64%.

Тем временем МВФ понизил прогноз мирового роста, предупредив о последствиях ситуации вокруг Украины, включая повышенную инфляцию на глобальном уровне.

Правда, пересмотр оценки по США оказался относительно скромным в сравнении с той же еврозоной, где по итогам 2022 года ожидается рост ВВП на 2,8% против предыдущей оценки на уровне 3,9%. Рост американской экономики, как прогнозирует МВФ, в этом году составит 3,7% против 4,0% в рамках предыдущего прогноза.

При этом фонд подчеркнул, что у монетарных властей Китая есть пространство для маневра в плане оказания дополнительной поддержки экономике.

Впрочем, сегодня Банк Китая воздержался от снижения ставки, на которое рассчитывали участники рынка и были разочарованы, особенно на контрасте с сигналом от МВФ.

Тем временем в Шанхае сообщили о замедлении роста заболеваемости в Шанхае. В результате китайский Shanghai Composite подешевел на 1,35%, гонконгский Hang Seng просел в пределах 0,5%, а японский Nikkei 225 приподнялся на 0,86%.

На прочих рынках также наблюдается некоторое повышение волатильности, которая возрастает по мере возвращения игроков с празднования католической Пасхи.

Нефть Brent обвалилась почти на 5% и теперь снова торгуется ниже $110 за баррель, бурно отреагировав на обновленные прогнозы МВФ, которые предполагают снижение потребления энергоносителей по мере замедления мирового роста.

Поводом для скромного отскока от минимумов послужил отчет API, отразивший неожиданное сокращение запасов сырой нефти на 4,5 млн баррелей против ожидавшегося роста на 2,5 млн баррелей.

После падения ниже $107 Brent вернулась за пределы 20-дневной скользящей средней и пытается отвоевать отметку $109.

После оглашения шестого пакета санкций ЕС в отношении России Brent может с легкостью вернуться на траекторию роста, поскольку влияние отказа Европы от российских энергоносителей еще не в полной мере учтен рынком на данном этапе», — пояснил эксперт.

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