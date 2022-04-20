Самара, 20 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Деятельность медицинского центра проверят в Самаре. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В поликлинике

Сообщается, что в сети интернет была размещена информация о нарушении законодательства об охране здоровья медцентром, расположенным в микрорайоне Крутые Ключи г. Самары.

По данному факту сотрудники прокуратуры организовали проверку. К проверочным мероприятиям также были привлечены сотрудники областного органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области. По их данным, у фирмы нет лицензии на осуществление медицинской деятельности.

По итогам проверки, сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям должностных лиц организации, будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.