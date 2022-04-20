Воронеж, , 11:31 — REGNUM В Воронежской области с заражением коронавирусом в больницы попали 45 человек, данные за сутки опубликованы 20 апреля на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 19 апреля, сообщалось о 54 госпитализированных воронежцах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки в Воронежской области заражение коронавирусом подтверждено ещё у 299 человек, это на четыре случая меньше, чем накануне. Выздоровел 301 пациент. За сутки скончались пять человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии на территории Воронежской области официально подтверждено 377 589 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 365 310 человек, скончались 8 180 воронежцев.