Нью-Йорк, США, 20 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан второй звездой дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе лиги.

Андрей Пронин ИА REGNUM Вратарь Игорь Шестёркин в составе сборной России

Шестёркин сыграл «на ноль» в матче с «Виннипег Джетс», отразив 31 бросок по своим воротам. Для него это шестая «сухая» игра в сезоне.

Первой звездой стал финский нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков, оформивший хет-трик в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2).

Третьей звездой признан вратарь «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик, который отразил 29 бросков в матче с «Анахайм Дакс» (2:1).