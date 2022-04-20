Улан-Удэ, 20 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Бурятии задержан директор по производству Селенгинского целлюлозно-картонного комбината, пять работников которого ранее погибли, отравившись сероводородом. Ему предъявлено обвинение по двум статьям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Бурятии Здание Селенгинского ЦКК, в котором погибли пять человек, Бурятия

По данным ведомства, 17 апреля в приёмном резервуаре комплекса очистных сооружений предприятия произошел выброс вредных газообразных веществ, в том числе сероводорода. Вечером в помещение зашла машинист для выполнения контрольных мероприятий, потеряла сознание от газа и скончалась.

«Затем следом за ней поочередно в указанное помещение зашли еще три женщины: начальник смены, оператор очистных сооружений и оператор химической очистки, а также двое мужчин — монтажников санитарно-технических систем и оборудования, не обеспеченных средствами индивидуальной защиты органов дыхания», — отметили в управлении.

Лишь одной женщине удалось выбраться наружу и сообщить о происшествии. Остальные пять человек погибли. Отмечается, что даже на следующий день показатели содержания сероводорода в воздухе на комплексе превышали предельно допустимые нормы почти в тысячу раз. Кроме того, нормы в разы были превышены на стационарных постах в ближайших поселениях.

В следствии полагают, что директор по производству не обеспечил безопасные условия труда для работников и не принял необходимые меры для безаварийной работы оборудования очистных сооружений. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.