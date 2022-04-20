Исламабад, 20 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Пакистанская англоязычная газета Express Tribune со ссылкой на официальные военные источники сообщает, что истребители пакистанских ВВС не участвовали в авиаударах по афганским провинциям Кунар и Хост. Согласно этим источникам, пакистанская армия для ударов по базам «Техрик-и Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане использовала беспилотники.

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Пакистанские военные источники сообщили газете, что беспилотники нанесли удары по боевикам «Техрик-и Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в их укрытиях в восточном Афганистане, в районах, неподконтрольных «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Этот район находится под контролем пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не имеют туда доступа», — заявил на условиях анонимности пакистанский чиновник.

По меньшей мере 47 мирных жителей погибли в результате ударов в Хосте и Кунаре, что вызвало широкую реакцию. Так, посол Пакистана был вызван в МИД правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Хотя официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид упомянул в интервью журналистам «пакистанскую бомбардировку», при этом пакистанские сотрудники службы безопасности заявили Express Tribune, что истребители пакистанских ВВС не участвовали в операции.

Государственный департамент США отказался комментировать пакистанские авиаудары и потери в Афганистане. Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс заявил на пресс-конференции, что США известно о сообщениях о пакистанских авиаударах, но он порекомендовал репортёрам обратиться за комментариями к правительству Пакистана.

Прайс добавил, что Соединённые Штаты считают Пакистан «важным партнёром» в деле стабилизации и обеспечения безопасности Афганистана.