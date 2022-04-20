Купертино, США, , 11:27 — REGNUM В продолжении комедийного сериала «Мистический квест» потокового сервиса Apple TV Plus не появится Ф. Мюррей Абрахам, который исполнил одну из главных ролей в первых двух сезонах шоу. Об этом 20 апреля сообщает портал Comicboook.

Пульт TV Astryd_MAD

Актёр сыграл главного редактора вымышленной видеоигровой студии и сценариста С. В. Лонгботтома, который отвечает за развитие сюжета массовой многопользовательской ролевой игры Mythic Quest. Пока нет информации о том, почему Абрахам покинул проект. Представители кинокомпании Lionsgate отказались отвечать на вопрос о причинах произошедшего. «Мы не комментируем вопросы, касающиеся персонала», — сказали они журналистам.

Напомним, премьера шоу «Мистический квест» состоялась 7 февраля 2020 года, первый эпизод второго сезона Apple TV Plus показал 7 мая 2021-го. Сериал получил достаточно высокие оценки на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes: 97% от критиков и 87% от зрителей.

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