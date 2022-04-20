Москва, , 11:27 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 3017 пациентов с COVID-19, также было выявлено 9165 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 апреля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 18 101 986.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 223 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 374 171.

При этом уточняется, что на данный момент в стране17 423 428 человек вылечились от нового заболевания, 16 200 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было госпитализировано 3462 новых пациента с COVID-19.