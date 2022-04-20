Омск, , 11:26 — REGNUM Омский подросток подозревается в противоправных действиях в отношении несовершеннолетних. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 апреля в следственном управлении СКР по Омской области.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Против 17-летнего бывшего студента одного из техникумов в Омске возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Уточняется, что дело возбуждено по материалам, предоставленным полицией.

По версии следствия, подросток через интернет знакомился с девочками, в том числе проживающими в других городах. Он переписывался с ними, направлял фото и видео интимного содержания.

Подозреваемый находится под домашним арестом. У него изъяли компьютер и мобильный телефон. Изъятое направлено на экспертизу, удалённые файлы будут восстановлены.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в школе-интернате в Челябинске над 12-летней девочкой надругались подростки.

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