Чебоксары, , 11:26 — REGNUM В Чувашии на обсуждение Госсовета внесён законопроект о выплатах семьям военнослужащих из республики, которые погибли во время специальной военной операции России на Украине, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

На рассмотрение регионального парламента внесён республиканский законопроект «О единовременной денежной выплате членам семей погибших (умерших) военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации». Отмечается, что он разработан для «предоставления дополнительной меры социальной поддержки» членам семей военнослужащих, погибших с 24 февраля 2022 года во время специальной военной операции на территориях Донбасса и Украины. Это касается семей военнослужащих и лиц, проходивших службу в войсках Росгвардии и имевших специальное звание полиции, родившихся и (или) проживавших на территории Чувашии.

«Проектом закона предусматривается предоставление единовременной денежной выплаты членам семей военнослужащих в размере 1 млн рублей в равных долях», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«По состоянию на 6 апреля 2022 года, числится погибшим (умершим) 21 военнослужащий, с учётом этого потребуется выделение дополнительных средств из республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 21 млн рублей», — говорится в пояснительной записке главы минтруда Чувашии Алены Елизаровой.

Законопроектом предлагается установить категории граждан, относящихся к членам семей военнослужащих. Также отмечается, что средства на выплаты предусмотрят в резервном фонде правительства Чувашии.

Отметим, что ранее в Чебоксарах кадеты встретили росгвардейцев, возвращающихся после выполнения задач на Украине в рамках специальной военной операции.

Напомним, что 7 апреля в мемориальном комплексе «Победа» в Чебоксарах состоялось возложение цветов к Монументу Воинской Славы. Мероприятие было посвящено памяти российских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации России на Украине и восьмой годовщине провозглашения ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля глава Чувашии Олег Николаев подписал указ о выплате по 1 млн рублей семьям земляков-военнослужащих, погибших во время специальной операции на Украине.

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